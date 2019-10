Ogni italiano butta nella spazzatura 36 chili di cibo all’anno

Di



rubriche

La settimana dell’alimentazione lanciata su Twitter con l’hashtag #Roadtoworldfoodday si è aperta con il rapporto Sofa 2019 sullo Stato dell’alimentazione e dell’agricoltura presentato a Roma dalla Fao (Food and Agricolture Organisation of The United Nations). L’analisi di Coldiretti sul nostro Paese