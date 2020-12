Ogni 27 milioni di anni c’è un’estinzione di massa

Le estinzioni di massa degli animali sulla Terra avvengono in un ciclo di 27 milioni di anni, che potrebbe essere collegato non solo all’impatto collisionale con asteroidi o comete, ma anche a fattori geologici responsabili di alterazioni sulla superficie del pianeta.

A rivelarlo uno studio, pubblicato sulla rivista Historical Biology, condotto dagli esperti della New York University e della Carnegie Institution for Science, che hanno analizzato le estinzioni di massa di anfibi, rettili, mammiferi e uccelli, scoprendo che i grandi eventi estintivi del passato si allineano con i principali impatti di asteroidi ed effusioni vulcaniche di lava, note come eruzioni di basalto alluvionale.