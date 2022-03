Il matrimonio dei sogni pensato e elaborato negli spogliatoi e nell’area museale del Cagliari. Tra musica e dj, ballerine pattinatrici e l’arte di Bob Marongiu. E poi degustazioni e momenti di romanticismo in una location unica: l’area museale della Unipol Domus. Per una domenica il cuore dello stadio del Cagliari, compresa la zona esclusiva dei big della serie A e lo spazio dedicato alla narrazione della storia della società, sarà abbellito da allestimenti da fiaba per aprirsi ai futuri sposi che potranno qui disegnare le nozze dei loro sogni attraverso l’incontro coi 40 migliori professionisti della wedding industry isolana. Tra le immagini del mitico Gigi Riva e degli altri campioni, sarà possibile ammirare le ultime tendenze in fatto di moda sposi grazie alle recentissime collezioni degli atelier e le novità su acconciatura e trucco, animazione, musica, location, pasticceria, fotografia, agenzie di viaggi, allestimenti, wedding planning, catering e tanto altro. Tutto nell’ambito dell’evento “Oggi Sposi &…nel cuore rossoblù: ritornare a sognare”, che si svolgerà domenica 27 marzo nell’area museale del Cagliari Calcio 1920 History & Gallery dello Stadio Unipol Domus (via Carta Raspi, dalle 9.30 alle 20.30, ingresso libero), per l’occasione vestita a festa in un perfetto 1970 Style.

La manifestazione è organizzata dalle event manager Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding, regine del Wedding sardo. Dopo gli innumerevoli successi e i tanti momenti spettacolari organizzati in luoghi mai pensati prima come le antiche Terme di Fordongianus, le Saline Conti Vecchi, le Antiche Carceri di Castiadas, le Miniere e Grotte di Santa Barbara a Iglesias e un lungo periodo d’attesa che ha tenuto col fiato sospeso l’intero comparto, tornano in campo e danno vita a un appuntamento imperdibile per i futuri mariti e mogli.

«Siamo orgogliose di aver organizzato uno degli eventi più attesi del momento», dichiarano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding, regine del Wedding sardo, «in una location non convenzionale come quella dell’area museale Cagliari 1920 History & Gallery all’interno dello stadio Unipol Domus coinvolgendo oltre 40 aziende tra le diverse categorie del Wedding e sviluppando un percorso emozionale capace di far sognare i futuri sposi» .

Il programma. Ad accogliere le coppie di innamorati, già dai primi passi, l’esibizione di una ballerina pattinatrice e una mostra di auto d’epoca, tra le quali si distinguerà l’ “hippie van” multicolor del noto artista cagliaritano Bob Marongiu. Varcata la soglia, le note della musica del dj set anni ‘70 accompagneranno i visitatori alla scoperta dei tanti professionisti d’eccellenze del Wedding, che arriveranno da ogni parte della Sardegna. Tra le sorprese anche un backdrop in stile anni ‘70 e una scatola alta 2,50 cm: quella della bambola più amata di sempre, la mitica Barbie che rievocherà ii matrimoni dei sogni progettati nell’infanzia.

Verranno coinvolti nel tragitto tutti i locali frequentati ogni domenica dai campioni del Cagliari e di tutta la Serie A di calcio, solitamente off limits. E sarà realizzato un set per una cerimonia simbolica su un prato verde sotto un romantico arco floreale, mentre una celebrante laica svolgerà una reale cerimonia nuziale.

All’interno della sala stampa verrà allestito un magnifico tunnel luminoso sotto il quale troverà spazio un tavolo finemente allestito e dall’elegante mise en place.

Tra spettacolari scenografie luminose, splendidi modelli indosseranno gli abiti delle ultime collezioni top degli Atelier da sposa e da cerimonia per lui e per lei e i partecipanti saranno coccolati da make-up artist, parrucchieri, massaggiatori e nail artist. E poi tanti momenti di spettacolo e di intrattenimento tra street magic, giocoleria col fuoco, jazz e le ultime novità su tendenze e mete di viaggio che renderanno magico e unico il giorno del “sì” della vita.