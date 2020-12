Oggi parla Conte: zona rossa nei festivi e prefestivi, arancione negli altri, arriva il decreto Natale

Dalle 16,30 maratona con 50 ospiti qui sulla nostra pagina Fb per lèinaugurazione di Radio Casteddu Online: trasmetteremo anche la conferenza stampa di Conte commentando con 50 ospiti e con gli ascoltatori. L0’Italia e quindi anche la Sardegna saranno quasi certamente zona rossa a Natale, Capodanno, nelle domeniche e in tutti i prefestivi: bar e ristoranti chiusi, spostamenti vietati tra Comuni, e nei giorni rossi davvero un Natale blindato. Dunque Sardegna zona rossa il 24, 25,26,27, dal 31 dicembre al 3 gennaio e il 5 e il 6 gennaio. Restano in arancione i giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio. ne parleremo in diretta per oltre sei ore a breve nel pomeriggio su Radio Casteddu Online, asportabile già nelle App gratuite per iPhone, nel nostro sito o nella pagina Fb di Casteddu Online.