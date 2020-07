Oggi 14 incendi in Sardegna, mega oliveto distrutto a Torpè: fiamme a Samatzai

Oggi 14 incendi in Sardegna: 3 hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestal. Uno a Torpè località “Tanca Istaulu”, il rogo ha percorso una superficie di circa 4 mila mq di incolti e 2000 mq di Oliveto. Un altro a Bono in località “Su Bichiri Rju” e un terzo a Samatzai, località in “Funtana santa Maria”.