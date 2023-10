Odissea sul treno Cagliari-Oristano: “Troppo piccolo e senza aria condizionata, dateci i mezzi nuovi”

Piccoli, vecchi e senza aria condizionata. I treni di Trenitalia che collegano Cagliari con il centronord dell’Isola continuano ad essere gli stessi, nonostante i nuovi acquisti. E così, soprattutto il venerdì, si registra il pienone a bordo. Partenza da piazza Matteotti, alla fermata dell’aeroporto di Elmas è già tutto esaurito o quasi. A raccontare l’ennesimo caso di viaggio in stile “carro bestiame” è Stefano Francesco Utzeri, giovane di Monserrato che, per questioni familiari, deve raggiungere nei weekend Oristano: “Sono riuscito a salire per miracolo, e come me tante altre persone. Il treno è arrivato a Elmas stracolmo e con tutti i posti a sedere occupati”. Così, in tanti si sono dovuti arrangiare: “C’erano molti passeggeri in piedi sia nella zona di ingresso ai vagoni e in mezzo agli scompartimenti, una situazione che si ripete negli anni e che va sempre a peggiorare. Trenitalia ha treni nuovi ma non li mette a disposizione, nonostante sia consapevole delle situazioni che si creano”.

“Oggi, io e altri passeggeri abbiamo rischiato di restare a terra, non c’era spazio sul treno all’arrivo in aeroporto. Potenzialmente, poi, potrei essere un turista che deve andare nel centronord Sardegna e che rischia di non trovare spazio. I primi 20 minuti di viaggio, sino a San Gavino Monreal