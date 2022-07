Odissea a Elmas: “Ryanair per Pisa col motore guasto, abbandonati all’aeroporto per 3 ore”

Sono rimasti accampati, “e abbandonati, senza informazioni o aiuti”, nelle poltroncine dell’aeroporto di Elmas per almeno tre ore, centinaia di passeggeri che sarebbero dovuti partire, con Ryanair, alla volta di Pisa, alle 22:40. Volo annullato, alla fine la vera partenza è avvenuta a mezzanotte e quarantacinque. A raccontare l’odissea che hanno vissuto anche tanti sardi è Ivana Mureddu: “Cagliari-Pisa di Ryanair in partenza alle 22:40, ci hanno fatto imbarcare e dopo mezz’ora ci hanno detto che c’erano problemi al motore. Dopo un’altra mezz’ora ci hanno fatto scendere dall’aereo. Nessuno ci ha aiutato, non ci è stata offerta nemmeno una bottiglietta d’acqua”. I passeggeri hanno atteso, tra stanchezza e rabbia, di conoscere il loro destino.

“Alla fine, dopo ore di attesa, ci hanno fatto salire su un altro aereo e siamo atterrati a Pisa nel cuore della notte”.