Nuraminis, la carovana delle pale eoliche passa lungo il cantiere della Ss 131: “Strada concessa per un mese”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È iniziato il transito notturno dei mezzi speciali, l’Esna srl trasporta i componenti di quello che verrà assemblato a Musei e Domusnovas, almeno così si legge nel sito della Regione Sardegna. Una piccola folla ha atteso il transito dei mezzi pesanti, tra loro anche l’associazione di promozione sociale “Is pipius no si tocant”, in prima linea, anche in quest’occasione, e affianco a cittadini e comitati spontanei che si oppongono all’assalto da parte dei maxi ventilatori che trasformeranno il vento in energia.

Un permesso speciale è stato richiesto per oltrepassare le barriere del cantiere durante le ore notturne. La strada, interessata da lavori di ammodernamento che costringono agli automobilisti a disagi perenni per e di ritorno da Cagliari, verrà concessa per un mese.