Giù il cavalcavia di Nuraminis, la Ss 131 cambia ancora: ancora disagi per gli automobilisti nell’eterna incompiuta

Nuraminis – Giù il cavalcavia, la ss 131 cambia ancora: stop alla circolazione per 48 ore, si transiterà nelle corsie di nuova realizzazione solo per il tempo necessario alla demolizione.

Lavori in corso, a oltranza, nell’arteria principale della Sardegna, dopo la riapertura dello svincolo avvenuta pochi giorni fa, un nuovo cambio è all’orizzonte, imminente: si parte da domani, infatti, ruspe e motori saranno impegnati per demolire il cavalcavia e costruire quello nuovo. Disagi per gli automobilisti che da anni devono fare i conti con un percorso costellato di deviazioni in attesa che l’opera di ammodernamento della strada sia conclusa. Tempi stimati? La metà del prossimo anno.

Ecco i dettagli: domani venerdì 18 ottobre inizieranno i lavori di demolizione del cavalcavia direzione Serramanna.

La viabilità alternativa è già impostata e nei prossimi giorni ci saranno delle manutenzioni straordinarie per rendere ancora più sicuri e agevoli i percorsi. “Per agevolare i residenti e garantire un collegamento veloce e sicuro ho dato disposizioni all’ufficio tecnico di procedere, entro pochi giorni, alla bitumazione integrale della Via Villasor nel tratto compreso tra la complanare e la strada provinciale per Serramanna.

Raccomando a tutti di prestare attenzione alla cartellonistica integrativa apposta” spiega il sindaco Stefano Anni.

La demolizione che ha una durata stimata di 48 ore comporterà la chiusura della S.S.131. Il traffico della S.S.131 sarà deviato nelle corsie di nuova realizzazione solo per il tempo necessario alla demolizione. Per le fermate dei bus, per ora, non è prevista alcuna modifica. In caso di modifica seguiranno comunicazioni.

L’ uscita del traffico veicolare in direzione Cagliari dal centro abitato di Nuraminis potrà avvenire da tre punti: percorrendo la Via Villasor, superando lo stabile della Caserma dei carabinieri e il sottopassaggio della S.S.131, ci sarà una rampa di inserimento nella complanare R1 che permetterà di andare sia in direzione Cagliari (svolta a sx) che in direzione Serramanna (svolta a dx) utilizzando la viabilità comunale che sarà adeguatamente segnalata.

Lungo il prolungamento della via Satta superando il campo sportivo e il sottopassaggio della S.S. 131 immettendosi nella rampa di collegamento alla complanare R1 direzione Cagliari. Utilizzando (opzione sconsigliata vista la pericolosità dell’incrocio) l’incrocio a raso tra la S.S.131 e la S.P. 33 proveniente da Samatzai e zona industriale Nuraminis.

Sempre durante i lavori di ricostruzione del cavalcavia,

l’uscita dal centro urbano direzione Sassari potrà avvenire sia dallo svincolo a SUD che da quello a NORD della via Nazionale. I veicoli che dovranno entrare nel centro urbano di Nuraminis nella fase di ricostruzione del cavalcavia avranno le seguenti opzioni: accesso dall’incrocio a raso tra la S.S. 131 e la S.P.33 Samatzai/zona industriale Nuraminis, “scelta sconsigliata vista la pericolosità dell’incrocio”. Accesso dalla S.S.131 al km 23,885 con immissione nella complanare R1 prima del cavalcavia Nuraminis/Monastir che consentirà la svolta nel sottopassaggio che collega alla via Villasor in modo da arrivare al centro del paese.