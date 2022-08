Nuraminis, gioca 5 euro e si porta a casa 500mila euro con il gratta e vinci: caccia al vincitore

Ha speso 5 euro e ha ottenuto il premio massimo con i Numerissimi, un frequentatore della tabaccheria di via Umberto. Il titolare, Dario Pinna, conferma la maxi vincita: “Ma non so chi sia il fortunato, non ne ho la minima idea”