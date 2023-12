Nuraminis, bimbo di 4 anni precipita in un pozzo: portato con l’elisoccorso al Brotzu

Paura a Nuraminis per un bambino di appena quattro anni che è precipitato dentro un pozzo, facendo un volo di diversi metri e riportando numerose fratture. A soccorrerlo per primo è stato il padre, insieme ad altri uomini: il piccolo è stato tirato fuori e subito affidato alle cure del 118. I medici, arrivati con l’elisoccorso, l’hanno trasportato subito al Brotzu. Le sue condizioni sono abbastanza gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.