Nuragus, con 112 candeline Amelia Addari si conferma la donna più longeva della Sardegna

È la nonna di tutti i sardi, lei che oggi compie ben 112 anni e che, con bontà e umiltà, racchiude il segreto della longevità degli abitanti della terra dei nuraghi. Messo in discussione di recente da un report oltre mare che non accoglie la gran fama che gli anziani sardi si sono conquistati in tutto il mondo, tzia Amelia dimostra, invece, che si vive a lungo e bene: ancora lucida, racconta e spiega, a chi le fa visita, gli aneddoti di vita e per lei, oggi più che mai, la sua Isola le porge i migliori auguri di buon compleanno.