Nuragus – Con 111 candeline Amelia Addari si conferma la donna più longeva della Sardegna. Il piccolo paese del Sud Sardegna è in festa per la sua speciale cittadina: gli auguri da parte di tutta la comunità giungono direttamente dal sindaco Giovanni Daga che ieri si è recato in visita ufficiale dalla nonnina dell’Isola. “La nostra amata compaesana Zia Amelia Addari, donna più longeva della Sardegna, ha compiuto 111 anni! Come sempre profilo basso e nessuna cerimonia, un esempio di umiltà e buon cuore da sempre. Mi ha raccontato qualcosa del passato, chiesto informazioni sulla nostra azione amministrativa e dato pure qualche consiglio per il futuro! Un caloroso augurio da parte mia, dell’Amministrazione che rappresento e di tutti i nuraghesi” ha comunicato il sindaco.

Poco propensa alla ribalta, signora Amelia ha però indossato con orgoglio la fascia tricolore concessa da Daga che, come ogni anno, immancabilmente, il 25 marzo, porge affetto e stima all’ultracentenaria sarda.