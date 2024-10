Nuovo stadio del Cagliari, Giulini furioso: “Volete farlo o no”?

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Da anni stiamo facendo tutto il possibile – sacrificando tempo ed investendo risorse – per dare a Cagliari un nuovo stadio. Chi di dovere dimostri presto se lo si vuole fare davvero o se siamo destinati a rimanere incagliati nella burocrazia”.

Il post sui social è di Tommaso Giulini. Il presidente del Cagliari è evidentemente deluso dall’esito dell’ultima conferenza di servizi che si è svolta al Comune di Cagliari che non ha dato il via libera definitivo al progetto della Unipol Domus Gigi Riva, la futura casa dei rossoblù.

Il progetto si è arenato su aspetti tecnici e amministrativi legati ai parcheggi, alla viabilità e alla gestione dell’acqua. Giulini non fa nomi, ma esprime tutto il proprio malcontento

Nel corso della riunione sono stati analizzati tutti i punti relativi ai più dei mille elaborati tecnici del progetto. La conferenza si è chiusa con la decisione che la Regione trasmetterà al Comune il verbale della seduta, contenente l’elenco delle osservazioni.

La stessa amministrazione e il Cagliari Calcio, come proponenti, avevano auspicato che la trasmissione del verbale arrivasse nel più breve tempo possibile. Tutti i tecnici di entrambe le parti sono comunque già al lavoro per gli approfondimenti richiesti per favorire il più possibile un’accelerata dell’iter. Oggi sui social lo sfogo del presidente Giulini.