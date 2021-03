Nuovo stadio del Cagliari al rush finale, via libera definitivo entro maggio

Un altro passo avanti per il nuovo stadio. La seduta di copianificazione sulla variante urbanistica dei borghi di Sant’Elia e San Bartolomeo è andata bene. Dopo una lunga riunione in cui sono stati affrontati vari aspetti tecnici soprattutto sulle aree delle case popolari, sono arrivati tutti i pareri favorevoli (Comune, Regione, eccetera). Nessuna particolare osservazione invece sul nuovo stadio, di cui si era parlato più a lungo nelle precedenti sedute. “I pareri verranno formalizzati entro una decina di giorni a causa della Pasqua, che bloccherà i lavori di alcuni uffici”, spiega l’assessore all’Urbanistica Giorgio Angius, “contestualmente avremo il parere della Città Metropolitana sulla assoggettabilità o meno alla VAS dell’intervento, pertanto per metà aprile il procedimento di verifica si dovrebbe completare, consentendoci di andare in aula per l’approvazione definitiva della variante urbanistica”.

Resta ancora in piedi la questione del centro commerciale. Giulini ha annunciato la rinuncia che però ancora non è stata formalizzata. “Il Cagliari non ha ancora formalmente rinunciato”, spiega Angius, “se l’area commerciale non sarà più necessaria per loro, penseremo ad altri servizi per la città”.