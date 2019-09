Nuovo stadio a Cagliari: ruspe in arrivo e demolizioni ai palazzoni di Sant’Elia

Presentato il piano del quartiere Sant’Elia in commissione Urbanistica. I primi piani dei palazzi Del Favero potrebbero sparire per far posto ai parcheggi che saranno spostati verso il rione. Malumori in maggioranza: Psd’Az scettico su nuove volumetrie e il mega centro commerciale