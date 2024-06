Nuovo regolamento cimiteriale a Monserrato, chi ha problemi di salute potrà chiedere un loculo senza scala

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nuovo regolamento cimiteriale, chi ha problemi di salute potrà richiedere un loculo nelle file accessibili senza scala, sussidi economici per la cremazione e spazio anche agli amici a quattro zampe che vengono, sempre più, riconosciuti come parte integrante della famiglia: potranno accedere al camposanto insieme ai loro padroni e, una volta attraversato il ponte, riposare eternamente nella tomba con chi hanno vissuto tutti i giorni. Nuove norme approvate durante l’ultimo consiglio comunale e che regolamentano alcuni punti ampiamente richiesti dai cittadini. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci va incontro ai residenti, soprattutto quelli più fragili, che, spesso, non potevano recarsi a salutare i propri cari poiché il loculo assegnato era troppo in alto. Basterà, dunque, la certificazione medico- specialistica attestante che il paziente (familiare di primo grado del defunto) è affetto da patologie che non gli permettono l’uso della scala cimiteriale: non occorrerà più, insomma, il riconoscimento dello stato di invalidità da parte della commissione medica della ASL.

Tra le novità, è prevista la possibilità di ottenere un sussidio economico anche per il servizio funerario di cremazione, come alternativa alla sepoltura a terra o in loculi in riuso, qualora si tratti di una persona appartenente a nucleo familiare che non possieda i mezzi economici per far fronte al pagamento dei servizi. Viene, inoltre, inserita la possibilità di ammissione in cimitero della salma o delle ceneri di persone che in vita non sono mai state residenti nel Comune di Monserrato e che non sono neanche decedute nel territorio comunale. L’ammissione si estende a condizione che un congiunto di primo grado del nuovo defunto sia già tumulato nel cimitero comunale. Finora era stata accettata la tumulazione della salma di defunti non residenti in vita a Monserrato purché lo siano stati, anche brevemente, o che vi siano nati. Una particolare sepoltura verrà riservata a persone illustri o che si siano distinte per particolari meriti e Fido e Fuffi potranno, ora, accompagnare i loro padroni in cimitero. Potranno non solo entrare oltre il cancello che delimita la casa dell’eterno riposo delle spoglie mortali, bensì è stata prevista con il nuovo regolamento la possibilità di deporre le ceneri di animali d’affezione nel sepolcro del proprietario.