Nuovo ospedale a Cagliari, Usb: “Solinas e Doria vogliono chiudere il Brotzu e mandare la sanità ko”

Denuncia Usb Sanità: “Il Brotzu non si tocca. Non permetteremo che un eccellenza di livello nazionale venga dismessa. Le dichiarazioni dell’assessore Doria e del presidente Solinas, sono da irresponsabili e mettono ko la sanità isolana”.

Sindacati in rivolta contro la decisione della giunta Solinas di archiviare il Brotzu e il Businco per costruire il nuovo “Ospedale di città”. La denuncia arriva da Gianfranco Angioni Responsabile Regionale dell’USB Sanità.

“Il Brotzu ha un motore di una Ferrari con il freno a mano tirato”, aggiunge l’Usb, “serve far funzionare a pieno regime le sale operatorie, i reparti di degenza, le attività trapiantistiche e tutte le attività di alta specializzazione. Come USB siamo pronti a istituire un presidio permanente a difesa dell’ospedale più importante della Sardegna. Per riportare il Brotzu al ruolo di eccellenza, l’unica soluzione è proseguire con gli investimenti. Non è ammissibile buttare all’aria il programma di investimenti per la realizzazione della Piastra Tecnologica del P.O. San Michele”

Usb ricorda che sono stati già impegnati 5,5 milioni di euro per la progettazione (in corso) con la quale si realizzeranno tra le altre cose : DEA, Trauma center, sale operatorie (14), terapie intensive e camera iperbarica.

“Sarà un opera che darà nuova linfa al San Michele e consentirà al più grande ospedale sardo di riacquistare la sua centralità per dare risposta alle esigenze e ai bisogni di tutta la Regione. Naturalmente bisognerà non solo realizzare la Piastra ma anche predisporre un piano di assunzioni straordinario incentivando l’arrivo di medici e personale del comparto.

Con una delibera urgente, spuntata dal nulla, una delibera che non specifica tra l’altro le risorse finanziarie, la Giunta Regionale dichiara sostanzialmente che il Businco e il San Michele dovranno andare in pensione perché saranno sostituiti da un nuovo plesso che accorperà i servizi ospedalieri attualmente offerti dai due ospedali dell’ARNAS G. Brotzu.

Ma c’è di più: di punto in bianco Doria afferma che non ha senso investire sul Brotzu e che pertanto «Tutti gli appalti vanno rimodulati, cioè bloccati e rivisti», compresi quelli «già avviati nell’ambito del progetto che prevede una nuova piastra tecnologica». Perché «non c’è ragione di fare investimenti su una struttura che sarebbe destinata ad altro».

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, e conferma la completa mancanza di programmazione di questa Giunta Regionale. Il Piano della Sanità si è rilevato un fallimento totale: lo scorporo del P.O. Microcitemico è l’emblema della catastrofe . Nel nosocomio Pediatrico regna la più grave confusione. I tempi delle liste d’attesa dei pazienti oncologici, così come tutte le altre specialistiche ormai sono interminabili. Bisogna affrontare i problemi noti della mancanza di personale. Servono massicce assunzioni di infermieri e di OSS.

È agghiacciante che in un disastro più totale, dove le cure vengono negate e i pazienti nell’attesa di essere curati passano a miglior vita, si continua con gli slogan che sviano la popolazione dai reali problemi derivanti dal fallimento sanitario .

Parrebbe invece che il Presidente della Regione e l’Assessore della sanità stiano già in campagna elettorale promettendo la realizzazione di nuovi ospedali nei ghiotti bacini elettorali di Cagliari, Sulcis Iglesiente, Sassari e Alghero. Di fronte a questo confuso modo di procedere , dove la popolazione paga lo scotto della negazione del diritto alle cure : l’unica soluzione è commissariare la Sanità Regionale”.