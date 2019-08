“Nuovo Mc Donald’s a Cagliari, chiudono i negozi per bambini e vince la ristorazione”

Fa piacere apprendere che un nuovo McDonald’s dovrebbe aprire i

battenti in pieno centro storico a Cagliari. Se ne avvertiva proprio

il bisogno, data la scarsità di offerta e servirà certamente a

risvegliare la dormiente ” movida ” cagliaritana . Una constatazione è

d’obbligo : ha chiuso una attività merceologica, abbigliamento donna-uomo-

bambino, apre una nuova attività della ristorazione.

E’ forse la conclusione dell’onda lunga che ha sconvolto il centro storico di

Cagliari, complice la stessa Amministrazione comunale che non ha

saputo ( o voluto) dare una disciplina e una regolamentazione che

comportasse il rispetto delle esigenze primarie di vita normale dei

residenti con quelle delle varie attività di cui la Città vive.

C’è, poi, una domanda : non è che vengano tolte le altre panchine per

dare spazio a nuovi tavolini e sedie, come è stato già fatto togliendo

tre panchine che davano fastidio ad un’altra attività ? Piazza Aramu è

nata con un progetto approvato anche dalla Soprintendenza ed il

progetto prevedeva la sistemazione delle panchine. Meglio toglierle,

pare abbia detto chi ha dato l’autorizzazione. danno fastidio ai

tavolini. Appunto : prima i tavolini, poi i cittadini. Se si vogliono

riposare, si accomodino .. al bar, ovvero ai tavolini,

Marcello Roberto Marchi