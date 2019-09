Nuovo look per le strade di Sanluri entro Natale: “Gas e fibra internet inclusi”

L’amministrazione comunale ha in calendario l’asfalto entro l’anno di una lunga serie di vie. Il Comune ha individuato le vie cittadine che hanno bisogno urgente di manutenzione. Per questo ha messo a disposizione 700 mila euro con fondi di bilancio per un progetto di riqualificazione delle seguenti strade: via Umberto I, via Cesare Battisti, via Leopardi, via De Amicis, via D’Azeglio, via Dante Alighieri, via Marmilla, via Donizetti, via Mascagni, via Bernini, porzione di via Fausto Coppi, via Pavese, piazzola davanti al parco S’arei, parte di via Palestrina e via Puccini, via Garibaldi, via Sanluri Stato, via San Martino, via Morandi, via Firenze, via Verga e parte del piazzale di via Cimitero.

“Stiamo investendo per garantire decoro e adeguati standard di sicurezza in tutte le strade cittadine – spiega il sindaco di Sanluri Alberto Urpi – In riferimento alla via Cavour voglio rassicurare che verrà asfaltata ma è oggetto di un altro progetto. Le strade invece interessate ai lavori per il passaggio della rete del gas e della fibra verranno tutte bitumate dalla ditta che sta eseguendo i lavori. Nella parte sud di Sanluri hanno già iniziato con l’asfalto”.