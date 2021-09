Nuovo look per la strada provinciale 15 e la rotatoria di Sienis a Sinnai. L’obiettivo del progetto, approvato dalla Città metropolitana, è quello di aumentare il livello di sicurezza del tratto di strada, anche valutando la necessità di intervenire con la posa di bande sonore ad effetto acustico, soprattutto in prossimità della rotatoria della zona industriale.

La Strada Provinciale è una strada extra urbana con elevato ed intenso traffico veicolare, anche di tipo pesante, che connette i territori di Selargius, Settimo, Sinnai, Maracalagonis e Quartu. L’intervento in è compreso tra la rotatoria in località Sienis, in prossimità del confine con Maracalagonis, ed il centro abitato di Sinnai.

La pavimentazione si presenta in scarse condizioni. Il manto di usura è lesionato e divelto in diversi punti, anche lo strato di binder mostra evidenti segni di cedimento.