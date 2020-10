Nuovo Dpcm, esplode la protesta anche a Milano: volano petardi e una molotov

Circa duecento manifestanti anti coprifuoco sono partiti in corteo da piazzale Loreto in direzione Porta Venezia alle 20.30 di stasera. Fumogeni e petardi, traffico deviato. La situazione – come spiega il nostro giornale partner Ilgiorno.it – è monitorata dalle forze dell’ordine. All’altezza di piazza Argentina, il gruppo ha invertito la rotta, anche perché all’angolo con via Pergolesi sono posizionate le camionette dei carabinieri. Leggi l’articolo completo su Ilgiorno.it