Nuovo Dpcm di Conte, multe da 400 a 1000 euro per chi viola il coprifuoco o le nuove regole anti virus. Nella foto di Davide Loi la prima notte di coprifuoco di ieri notte a Cagliari: chi viola le regole rischia sanzioni molto dure, e intanto i Comuni in caso di assembramenti potranno già chiudere le piazze prima delle 21. La nuova circolare del governo parla chiaro: “La possibilità di disporre la chiusura di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, già precedentemente prevista dopo le ore 21.00, viene espressamente estesa all’intero arco della giornata o comunque a specifiche fasce orarie non predeterminate, sempre fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.