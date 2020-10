Nuovo Dpcm di Conte in arrivo: stop a palestre e piscine, bar e ristoranti chiusi alle 18? Vertice d’urgenza con il comitato tecnico scientifico, si va verso super restrizioni in Italia per contenere il virus: palestre verso la chiusura, quasi certa una chiusura anticipata di tutti i locali pubblici ma probabilmente senza divieti agli spostamenti dalle case dei cittadini. Prima si era parlato di un coprifuoco totale dalle 20, vietando addirittura le passeggiate con i cani e lo jogging. Ma sono trattative che si susseguono ora dopo ora, il nuovo Dpcm di Conte dovrebbe arrivare domani sera. C’è chi nella maggioranza spinge per spostare alle 20 la chiusura di bar e ristoranti, che comunque difficilmente riuscirebbero a servire la cena ai propri clienti. Ma nella bozza del Dpcm che viene anticipata dal Corriere della Sera sarà “fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.

Palestre e piscine saranno quasi certamente chiuse, l’attività motoria sarà comunque consentita col mantenimento del distanziamento sociale anche nei centri sportivi autorizzati, evitando assembramenti.