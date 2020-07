Nuovo caso covid a Selargius, il cittadino è in isolamento domiciliare

Nuovo caso covid a Selargius. A darne notizia è il sindaco Gigi Concu che spiega: “purtroppo nella tarda serata di ieri l’Ats mi ha confermato la presenza di un nuovo caso di contagio da Covid-19 nel nostro territorio. Come da protocollo, il nostro concittadino, al quale va il mio augurio di una veloce guarigione, si trova attualmente in isolamento domiciliare, stessa misura adottata dall’Ats nei confronti dei suoi familiari e di eventuali contatti. Detto questo, vale la raccomandazione data in precedenza: non iniziate con la consueta caccia “all’infetto”, meglio impiegare il tempo per riflettere sull’importanza di attenersi alle prescrizioni ripetute più volte (distanziamento interpersonale e utilizzo della mascherina negli spazi al chiuso)”.