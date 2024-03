Nuovo cambio ai vertici a Capoterra, via Gianluigi Marras

Nuovo cambio ai vertici, via Gianluigi Marras come presidente del consiglio, avanti Franco Magi. Pace fatta, dunque con il Partito Sardo d’Azione, l’opposizione sbotta: “Non c’è stabilità, non è normale cambiare presidente ogni 12 mesi”. Le voci si rincorrevano da giorni, ossia quelle che annunciavano un nuovo rimpasto in giunta e la nomina di un altro presidente del consiglio: previsioni rispettate, quindi, dopo mesi di scintille in aula tra maggioranza e psd’az, è stato raggiunto un accordo che calma le acque e permette di proseguire il mandato di Garau, scelto alle urne dagli elettori. Reintegrata anche Katiuscia Garrone, che garantirà la quota rosa, con delega assessore al benessere animale, e Pietro Frongia, assessore dimmissionario. “Il dialogo ha prevalso” è in sintesi l’esposizione del primo cittadino Beniamino Garau che ora auspica una ripresa dei lavori in sintonia con il resto della squadra. Duri i commenti da parte dell’opposizione che non si sottrae dal sottolineare come i cambiamenti siano sinonimo di instabilità. Pochi giorni fa Silvano Corda, consigliere di minoranza, aveva preannunciato la presidenza di Magi, indicando come l’accordo fosse oramai imminente. “Un rimpasto tutto politico” ha espresso: ora non resta che attendere i prossimi sviluppi che mirano a un proseguo delle azioni da parte della maggioranza nel compimento delle proposte e opere descritte nel programma elettorale.