Nuovo autovelox in arrivo a Selargius sulla 131 dir: occhio elettronico contro i troppi incidenti. La decisione sembra ormai presa e l’autovelox verrà piazzato in un punto strategico, al km 3,300 della 131 dir, dove le auto sfrecciano ogni giorno verso Elmas e Assemini. Una vicenda che- come ha riportato ieri l’Unione Sarda- sta creando tensioni politiche in consiglio comunale a Selargius, dove secondo alcuni esponenti dell’opposizione c’è il tentativo del Comune di guadagnare attraverso quella che si annuncia una vera e propria “strage di multe”. Un punto nel quale le auto sono solite correre, e c’è bisogno di mettere un freno come confermato dalla Polizia Stradale. Occhio dunque al nuovo autovelox in arrivo.