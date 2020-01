Nuovo arcivescovo di Cagliari, Pais: “Collaborazione tra Regione e Chiesa sarda”

“Un dialogo sempre più’ stretto con il Consiglio regionale a favore dei più’ deboli, degli emarginati, di coloro che soffrono. Con l’ordinazione dell’arcivescovo Giuseppe Baturi si apre una nuova pagina della collaborazione che da sempre esiste tra l’Assemblea e la Chiesa sarda”.

Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha presenziato, questo pomeriggio nella Basilica di Bonaria di Cagliari, alla cerimonia di insediamento del nuovo Arcivescovo.

Il Presidente Pais ha voluto personalmente portare a S.E. Monsignor Baturi, anche a nome dell’intero Consiglio regionale, gli auguri di un proficuo lavoro: “Sono certo che il nuovo Arcivescovo contribuirà non solo alla crescita spirituale dell’Isola ma darà – ha affermato il Presidente Pais – quell’impulso necessario per creare le condizioni migliori per una società dove la pace e la fratellanza siano la base del vivere civile”.