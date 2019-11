Nuovo arcivescovo a Cagliari, gli auguri di Solinas e Truzzu: “Ma non dimentichiamo Miglio”

”Accolgo con gioia la nomina di S.E monsignor Giuseppe Baturi alla carica di Arcivescovo di Cagliari e Primate di Sardegna. Un Vescovo giovane, dinamico, che porterà alla Sardegna intera il suo contributo spirituale, umano e sociale”. E’ il commento del presidente della Regione, Christian Solinas, dopo la nomina da parte di Papa Francesco del nuovo arcivescovo di Cagliari.

“Una scelta che unisce sempre più in amicizia la Sardegna con la Sicilia, terra d’origine di monsignor Baturi – ha aggiunto Solinas – Un grande, sentito e commosso ringraziamento rivolgo a S.E. monsignor Arrigo Miglio per l’amore e l’attenzione riservata alla Sardegna in decenni di autorevole, paterna presenza, prima come Vescovo di Iglesias, poi come Arcivescovo di Cagliari. Non dimenticheremo il suo costante impegno verso i problemi sociali della nostra Isola e il prezioso contributo dato alle Istituzioni civili”.

Il benvenuto del Sindaco Paolo Truzzu al nuovo arcivescovo di Cagliari.“Saluto con immenso piacere il nuovo Arcivescovo della città metropolitana di Cagliari Monsignor Giuseppe Baturi, appena nominato da Papa Bergoglio”.“Invio un saluto grato a monsignor Miglio che ha guidato, con grande autorevolezza, la Chiesa cagliaritana in anni difficili e che rinuncia al mandato per sopraggiunti limiti d’età”.

“Prestissimo incontrerò Monsignor Baturi: credo che il ruolo della Chiesa sia fondamentale in questi tempi, con il suo indirizzo valoriale e il lavoro concreto nel combattere la povertà e nel stare a fianco di chi ha bisogno”.