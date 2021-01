Nuovi casi di Covid a Samassi, il sindaco: “Domenica le cresime, niente assembramenti”

Samassi – Nuovi casi covid in paese e il sindaco avvisa: “Domenica ci saranno le cresime, sarà necessario un grande senso di responsabilità”.

Nell’ultima settimana si sono registrate diverse guarigioni ma anche nuovi casi di contagio. Al momento sono 5 i casi di positività al COVID-19 rilevati nel Comune di Samassi. Sale a 13, invece, il numero di coloro che in attesa dell’evolversi della situazione si trovano in quarantena fiduciaria presso il proprio domicilio. “Questi numeri dimostrano che la cautela non è mai abbastanza. Proprio per questo sarà necessario un grande senso di responsabilità e molta attenzione da parte di tutte le ragazze, i ragazzi e le famiglie che in questo fine settimana saranno coinvolte nella celebrazione delle Cresime.

Un invito a presentare “la massima attenzione ed evitiamo ogni tipo d’assembramento”.