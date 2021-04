Nuovi casi Covid, venerdì chiuso il palazzo comunale di viale Trieste all’angolo con via Sauro.

Il sindaco Paolo Truzzu, con Ordinanza n. 45 del 15.04.2021, ha disposto, per la giornata di venerdì 16 aprile 2021, la chiusura dei locali dello stabile comunale di viale Trieste angolo via Sauro per consentire l’effettuazione da parte dell’ATSSardegna dello screening dei dipendenti.

I Servizi Edilizia Privata, Tributi, Pianificazione Territoriale, Programmazione e Polizia Locale Vigilanza Edilizia, con uffici dislocati presso lo stabile di viale Trieste angolo via Sauro, adotteranno le misure organizzative necessarie per assicurare il funzionamento degli uffici tramite, ove possibile, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working.

Prima della riapertura sarà effettuata la sanificazione dei locali.

Il provvedimento si è reso necessario in seguito ad alcuni casi di infezione da Covid 19.