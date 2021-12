Nuove regole a Cagliari, proibito sparare fuochi d’artificio e niente cibo ai piccioni nelle piazze

Proibito sparare fuochi d’artificio in città. Niente cibo ai piccioni nelle piazze e nuove norme anche sullo sciorinamento della biancheria. Tutto nel nuovo regolamento sulla sicurezza urbana (che attende solo il via libera del consiglio comunale) presentato oggi dal sindaco Paolo Truzzu.

Fuochi d’artificio. E’ vietato l’utilizzo di materiali esplodenti e pirotecnici, seppure omologati, in presenza di persone ed animali, nonché ad una distanza inferiore ai 200 metri da cliniche, ospedali, case di cura, scuole, ambiti condominiali, luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, siti di interesse comunitario, aree naturalistiche e oasi protette, giardini, spazi verdi e pubblici destinati ad animali d’affezione.

E’ vietato scuotere e spolverare dai balconi, dalle finestre e da qualsiasi altra apertura che si affacci sulla pubblica via o piazza: tappeti, panni, stracci, materassi o altre suppellettili. Per le abitazioni che non hanno balconi o altre aperture su cortili interni, le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate usando sempre gli accorgimenti necessari per non recare molestia o danno al vicinato ed al pubblico.

Sciorinamento di biancheria. E’ vietato stendere biancheria o panni dalle finestre o sui terrazzi prospicienti vie o piazze pubbliche e luoghi aperti al pubblico o comunque visibili dal suolo pubblico, fatta eccezione per quegli immobili che non hanno vedute all’interno della proprietà. Gli oggetti esposti non dovranno sporgere più di 50 cm dal muro esterno della casa sopra il suolo pubblico e non avere dal suolo stradale un’altezza inferiore a mt. 3 misurata dal lembo più basso, non produrre stillicidio e non arrecare molestia agli abitanti dei piani inferiori.

E’ vietato stendere panni, indumenti, tappeti e simili dalle finestre e dalle terrazze se ne consegue lo stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco. Nel procedere all’innaffiatura di fiori o piante deve essere evitato lo stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito. 3. I contenitori di piante o fiori devono essere assicurati contro ogni pericolo di caduta.