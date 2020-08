Nuove pale eoliche nel Sulcis, il no secco della Regione: “Insieme ai sindaci respingeremo nuovi impianti”

“Incontrando i sindaci ho voluto fugare ogni dubbio sulla posizione della Regione nei confronti del progetto di un impianto eolico davanti alle coste del Sulcis Iglesiente e sono soddisfatto che la nostra contrarietà sia condivisa anche dalle amministrazioni locali di quei territori”. Lo ha detto, questa mattina, l’assessore della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, dopo la riunione alla quale hanno partecipato i sindaci di Arbus, Buggerru, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias e Portoscuso, comuni coinvolti nel progetto insieme a Carloforte.

“Il parere regionale, che il Ministero dell’ambiente ha chiesto di ricevere entro il 20 agosto, ad un mese dall’invio del progetto agli uffici regionali, sarà certamente negativo e sarà ampiamente motivato sotto il profilo tecnico-giuridico – ha aggiunto l’assessore Lampis – Inoltre, ho deciso di chiedere ai Comuni l’invio, entro pochi giorni, di un loro parere, non dovuto ma utile a rafforzare il no della Sardegna al progetto. Coinvolgere le comunità e confrontarmi coi sindaci per le scelte che riguardano l’ambiente in Sardegna è stato il metodo che ha caratterizzato i sedici mesi della mia attività come assessore regionale. Perciò, non ho ritenuto opportuno l’improvviso blitz dei sindaci di martedì scorso sotto la sede dell’Assessorato, avendo sempre incontrato gli amministratori su qualsiasi tema. Queste azioni rischiano di creare confusione nell’opinione pubblica”.