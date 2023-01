Nuove opportunità lavorative a Cagliari

La figura di Assistente di Studio Odontoiatrico, conosciuta anche come ASO, grazie alla riforma del 2018 è stata finalmente oggetto di disciplina e normazione. Con il DCPM del 9 febbraio 2018 si ha l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 43/2006, e si disciplina la relativa formazione.Con questo atto normativo, per poter assistere l’odontoiatra durante l’attività “in poltrona”, è oramai obbligatorio possedere la Qualifica rilasciata dalle Regioni.

In tal modo, questa figura professionale è diventata fondamentale presso gli studi odontoiatrici, che devono disporre in organico almeno una/un ASO, Assistente di Studio Odontoiatrico.

L’Agenzia Araform, leader in Sardegna in questo settore della formazione professionale avvia a Cagliari una nuova edizione del corso di Formazione, autorizzato dalla Regione Sardegna, finalizzato ad ottenere la qualifica professionale.

Il profilo professionale, disciplinato a livello Nazionale, prevede un percorso formativo di 700 ore: 300 ore di teoria/pratica e 400 ore di tirocinio formativo presso uno studio odontoiatrico.

Nelle 300 ore di teoria si studiano materie che spaziano dalla psicologia, sociologia, comunicazione, contabilità, alle materie specialistiche propriedegli aspetti sanitari della professione. In questo caso, ci si prepara per l’assistenza all’odontoiatra (assistenza in chirurgia, conservativa, parodontologia),e per l’allestimento della postazione di lavoro (gli strumenti, materiali e farmaci da predisporre nel tray del professionista durante un certo tipo di operazione).

Il tirocinio, da svolgersi presso uno studio Odontoiatrico, consente all’allievo di sviluppare il ruolo dell’ASO affiancando l’Odontoiatra nelle attività operative quotidiane. Esercitarsi dal vivo e studiare come opera un assistente, è un’esperienza non solo gratificante e altamente formativa, ma anche di crescita personale.

La professione di ASO è altamente specializzante e richiede impegno ed attenzione, in quanto affianca professionisti dediti alla cura specialistica dei pazienti. Offre moltissime opportunità di lavoro e consente di assumere una posizione di pregio all’interno della organizzazione dello studio odontoiatrico.

Per ogni informazione, per conoscere i costi e le modalità di iscrizione, contattare il n. 070292545, oppure scrivere alla mail [email protected]

Le informazioni dettagliare sui corsi sono consultabili sul sito www.araform.org