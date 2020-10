Isili piange un’altra vittima legata al Coronavirus. Si tratta di un uomo di 85 anni che era ricoverato al Santissima Trinità da qualche giorno. Arrivato in ospedale per altri malori, è stato sottoposto al tampone. Risultato? Positivo. Il suo cuore, come conferma il sindaco Luca Pilia, ha cessato di battere oggi. Si tratta della seconda croce legata alla pandemia che colpisce la città del Sud Sardegna, dopo la morte del giovane operatore socio sanitario.