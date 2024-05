Nuova vita al mercato civico di Monserrato, aggiudicati i lavori

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’iter burocratico è dunque giunto al termine, quello che è un progetto presentato già da diversi anni, oramai è pronto per diventare realtà: lavori imminenti per il locale dove non si venderà solo pesce, carne e verdura ma permetterà ai cittadini di usufruire di svariati servizi. Una idea nata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci quella di una visione più ampia del mercato: infatti si potrà anche consumare un pasto, trascorrere del tempo nella terrazza e assistere a spettacoli musicali. Un edificio che permetterà ai giovani studenti universitari di riunirsi e socializzare e al commercio cittadino di espandersi e incrementare le offerte da proporre al pubblico. Un investimento importante, 5 sono infatti i milioni di euro impegnati per la realizzazione dell’opera che consiste in tre piani che offriranno un designer moderno e funzionale, al fine di diventare una vera e propria attrattiva per tutto il territorio dell’hinterland cagliaritano.