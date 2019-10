Nuova tragedia della strada in Sardegna: muore un 39enne nello schianto fatale tra due auto

Nuova tragedia della strada in Sardegna: muore un 39enne nello schianto fatale. Impatto tremendo tra una Bmw e una Citroen, ecco chi è la vittima: si tratta di Michele Petretto, di Uri. Sul posto come vedete nella foto dei vigili del fuoco quel che resta delle auto dopo uno scontro terribile, che non ha lasciato scampo all’uomo sulla strada che da Olmedo conduce a Sassari. Il guidatore dell’altra auto coinvolta è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso a Sassari: si tratta di un maresciallo dei carabinieri. Il nuovo incidente mortale arriva a poche ore da quello che, sempre nel Sassarese, ieri sera era costato la vita al conosciutissimo imprenditore Agostino Galleu. Oggi l’incidente è avvenuto in località Rudas, non lontano da Alghero.

La notizia è stata comunicata anche dall’Anas, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 24 è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 127 bis ‘Settentrionale Sarda’, all’interno del territorio comunale di Alghero, in provincia di Sassari.Nell’incidente sono coinvolti due veicoli che si sono scontrati frontalmente.

Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine, per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.