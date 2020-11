Nuova spedizione green per i volontari di Ecocleanmov: domenica a Guspini e Villacidro

Nuova spedizione per il team di Ecocleanmov, la giovane organizzazione che, sacco dopo sacco, ripulisce il territorio da ogni genere di rifiuti che incontra lungo il percorso. Questa domenica ci sarà un intervento simultaneo a Guspini e Villacidro: l’appuntamento è fissato alle ore 15 presso il piazzale Fornaci Scanu a Guspini e alle 15,30, tra via Silvio Pellico e via Enrico Toti, a Villacidro.

Grande successo per i promotori di EcoClean, Lorenzo Marchionni, Matteo Pisu e Michele Piras, che da fine agosto assieme ad altri amici e numerosi cittadini hanno già raccolto ben 710 sacchi: “Ogni volta che usciamo, aggiorniamo il conto – spiega Michele – abbiamo fatto sinora 40 interventi di cui più di 30 a Villacidro e quasi 10 a Guspini. Sembra sempre impossibile finché non viene fatto”.

Anche la sindaca Marta Cabriolu si congratula con loro, “solo una parola per questi ragazzi: straordinari” scrive nella sua pagina social.

A ogni uscita, il team raccomanda il rispetto delle norme anti covid: “È importante, in una situazione del genere ed in questo particolare periodo storico, rispettare rigorosamente le norme anti-contagio per cercare di preservare al massimo noi stessi e la comunità, anche durante gli interventi di EcoClean.

A questo proposito l’intero team richiama chiunque all’utilizzo della mascherina chirurgica, sia durante ogni spostamento motorio che durante le giornate organizzate da EcoClean per pulire gli ambienti. Richiamiamo l’attenzione anche all’utilizzo dell’igienizzante per le mani – puntualizzano – ed il mantenimento di un metro minimo di distanza tra persone nel rispetto della norma sul distanziamento sociale. Anche così possiamo farci bene”.

