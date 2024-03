Nuova giunta regionale, iniziati gli incontri di Alessandra Todde con i partiti del Campo largo

Di



cagliari

Ieri i primi faccia a faccia, in particolare con il Pd che vuole tutto: 4 assessorati su 12, oltre alla presidenza del consiglio e alla vicepresidenza della giunta. Ci sono poi i due assessori in capo alla presidente, che ha preso 40mila voti in più della coalizione e due ai 5 stelle, oltre alle rivendicazioni dei partiti come Sinistra Futura e Alleanza verdi sinistra.