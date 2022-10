Nuova Fiera, cappella di Bonaria in mare e passerella aerea fino a Su Siccu: ok del Comune al piano da 250 milioni di euro

Nuova Fiera e passerella aerea dalla scalinata di Bonaria a Su Siccu. C’è il via libera del consiglio comunale alla proposta di riqualificazione del tratto di water front che coinvolge le zone di Su Siccu, Bonaria e della Fiera. Per trasformare il tutto in realtà ora servono i progetti definitivi e, soprattutto, i soldi.

“Ringrazio il Consiglio Comunale, che ad ampia maggioranza ha approvato la proposta di riqualificazione di Su Siccu e della Fiera”, ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica Giorgio Angius, “è stato un lavoro complesso, durato due anni, caratterizzati da tanti incontri con gli enti interessati da una trasformazione così ampia”.

Angius cita 2 elementi importanti di questo piano: il collegamento tra la scalinata di Bonaria e il mare, attraverso una passerella che porta ad una nuova cappella a mare (l’idea di un collegamento simile era già presente negli studi di chi progettò la scalinata, l’architetto Cambellotti) e la riqualificazione integrale della Fiera, che verrebbe unita al fronte mare di Su Siccu (viale Ferrara verrebbe abbassata di pochi metri), creando di fatto un unico ambito. “La nuova Fiera avrebbe ampi spazi per i convegni, le esposizioni, concerti, manifestazioni sportive”, ha aggiunto l’assessore, “così come il fronte di Su Siccu vedrebbe completato il suo rinnovamento con tanti servizi per il porto, lo sport e il tempo libero. Continua il nostro impegno per avvicinare la città al mare”.

L’opposizione ha attaccato sulla passerella aerea. “Deturpa il paesaggio” ha sottolineato Andrea Dettori. Sì a un ordine del giorno del centrosinistra (primo firmatario Guido Portoghese, Pd) che chiede di “approfondire le previsioni in ordine agli elementi architettonici rappresentati nel progetto guida ed in particolare il percorso aereo in corrispondenza della Basilica di Bonaria, i passanti pedonali tra la città e il mare e il nuovo assetto del Polo fieristico”.

Matteo Lecis Cocco Ortu, Pd. ha calcolato che il progetto, complessivamente potrebbe arrivare a costare 250 milioni di euro.