Nuova allerta meteo sulla Sardegna, piogge e forte vento anche a Cagliari

La Protezione Civile “allunga” l’allerta meteo, ventiquattro nuove ore tra pioggia e forte vento su quasi tutta la Sardegna. Il colore è il giallo, il livello più basso, ma bisogna comunque fare attenzione. E le ore più critiche variano da zona a zona: a Cagliari e in tutto il Campidano il rischio idrogeologico è confermato sino a mezzanotte, così come nell’Iglesiente, nel Flumendosa-Flumineddu e nella Gallura. Rischio idraulico “giallo” su tutto il Campidano per dieci ore, mentre la stessa tipologia di allerta durerà 24 ore per il Flumendosa-Flumineddu e la Gallura.

Piogge in arrivo e, stando alle mappe dei principali portali nazionali e internazionali, l’Isola di prepara a essere presa nuovamente a schiaffi dal vento, pronto a soffiare in modo forte dal mar Tirreno.