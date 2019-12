Nuova allerta meteo su tutta la Sardegna, ritornano piogge e temporali

Poche ore di tempo per “rifiatare”, dopo le bombe d’acqua che si sono abbattute su tutto il sud Sardegna, ma il maltempo è pronto a tornare, e stavolta su tutta l’Isola. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo “gialla” dalle 15 alle 23:59 di venerdì 20 dicembre. Rischio idrogeologico e idraulico su Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Logudoro. In Gallura, invece, solo criticità idrogeologica. Il colore dell’allerta è il più basso, “giallo”, quindi non dovrebbe ripetersi una situazione come quella che è stata vissuta sino a poche ore fa sul Campidano e, soprattutto, su quella parte est dell’Isola nella quale l’ultima allerta diramata è stata “arancione”.