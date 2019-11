Nuova allerta meteo in Sardegna: “Adottate la massima prudenza negli spostamenti”

Nuova allerta meteo in Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso un AVVISO di allerta codice GIALLO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO (Criticità ORDINARIA) a partire dalle ore 12:00 del 25.11.2019 e sino alle ore 23:59 del 25.11.2019 per le zone di allerta LOGUDORO (SARD-G) – prolungamento AVVISO di allerta codice GIALLO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO (Criticità ORDINARIA) a partire dalle ore 16:00 del 25.11.2019 e sino alle ore 23:59 del 25.11.2019 per le zone di allerta MONTEVECCHIO PISCHINAPPIU.

Il sindaco di Sarroch Salvatore Mattana è tra i primi a condividere la nuova allerta diramata questo pomeriggio: “La Protezione civile ha diramato un avviso di CRITICITÀ ORDINARIA per RISCHIO IDROGEOLOGICO dalle ore 14.00 del 25.11.2019 alle ore 23.59 della stessa giornata del 25.11.2019. Si raccomanda di adottare comportamenti prudenti soprattutto negli spostamenti”.