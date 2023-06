Nuova 554 a Quartu con 3 rotonde, marciapiedi e piste ciclabili: lavori dietro l’angolo

Due settimane in più per stilare il report definitivo sulle verifiche svolte, successi al progetto esecutivo già realtà della nuova Ss 554 a Quartu. Il tempo in più è stato chiesto dagli esperti e subito accordato dal Comune, la data ultima è di fine luglio, poi la grande rivoluzione del traffico in una delle strade più trafficate della Sardegna sarà praticamente dietro l’angolo. Se ne parla da quasi dodici anni, negli ultimi tempi ci sono state varie accelerate. Quella fondamentale è stata la redazione del progetto esecutivo: bisogna ragionare su alcuni espropri e, comunque, piccole modifiche. Le tre rotonde davanti a via Italia al Quartello e agli svincoli per Pitz’e Serra e via Marconi, più marciapiedi nuovi e pista ciclabile non sono in discussione. Così come le corsie extra dedicate ai pullman.

La carreggiata passerà infatti dall’attuale quattro corsie (due per senso di marcia), con larghezza complessiva di 15 metri, alle future sei corsie (tre per senso di marcia), di cui due preferenziali, dedicate ai mezzi per il trasporto collettivo. La nuova piattaforma stradale sarà completata in ciascun lato da marciapiede e pista ciclabile, per una larghezza complessiva di circa 37 metri. Sia i marciapiedi che la fascia di separazione tra le sei corsie saranno alberati. Un vero e proprio viale urbano, che oltre a facilitare l’immissione veicolare nei quartieri della città, renderà piacevole e fruibile la passeggiata pedonale e ciclabile, lungo la quale sono state previste fermate dotate di pensilina per gli utenti del trasporto collettivo, supportate dall’isola pedonale costituita da panchine, fontana, cestino portarifiuti e portabici. Carreggiate, marciapiedi, rotatorie e attraversamenti pedonali saranno ovviamente dotati di moderni impianti di illuminazione.