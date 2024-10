Nuoto sardo in lutto per la morte a 59 anni di Ann Lauwers: aperta un’inchiesta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Lacrime nel mondo sardo del nuoto per la morte, a 59 anni, di Ann Lauwers, istruttrice e, allo stesso tempo, campionessa di nuoto: in tanti anni di carriera ha infatti preso parte a fare e traversate. La donna viveva a Valledoria ma era conosciuta in tutta la Sardegna. Sui social, infatti, ci sono molti messaggi di cordoglio, non solo da realtà istituzionali quali la Fin. “Ciao Ann, mancherai al mondo del nuoto e delle acque libere. Il nuoto sardo si stringe ai tuoi familiari”. Ora, però, prima delle esequie, saranno necessari riscontri autoptici.

È stato infatti disposto il sequestro, da parte della Procura di Tempio Pausania, del corpo della sportiva e di tutte le cartelle cliniche.