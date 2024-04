Nuoto, fantastica gara di Martina Fanunza della Promogest: conquista la medaglia d’oro a Riccione

Fantastica mattinata per il nuoto sardo all’apertura dei Criteria Nazionali Giovanili in corso allo Stadio del Nuoto di Riccione, in vasca da 25 metri. Nella gara dei 100 metri rana categoria cadette, la portacolori della Promogest Martina Fanunza, allenata da Nicola Pau, ha conquistato una magnifica medaglia d’oro con il tempo di 1.07.56, polverizzando il suo precedente primato personale di 1.08.78, sesto tempo di iscrizione. Una gara molto ben impostata in fase iniziale ha portato Martina al terzo posto al primo 50 in 32.16, poi nella seconda metà parte di gara inizia a sviluppare tutta la sua forza, alzando il ritmo in un crescendo continuo per raggiungere per la prima volta in carriera il gradino più alto del podio.