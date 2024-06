Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Incidente stradale intorno alle 9 di oggi nella provinciale 129 all’altezza del bivio per Birori, Tre macchine coinvolte in un tamponamento a catena, 5 sono i feriti, sul posto la squadra del distaccamento di Macomer, 4 ambulanze e polizia.

La squadra Vf ha lavorato per estrarre i feriti, consegnarli al personale del 118 presente sul posto, tutti portati per controlli all’ospedale San Francesco di Nuoro.