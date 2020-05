Nuoro, la polizia locale consegna materiale didattico ai bambini

Non solo controllo della città e del territorio. In queste ore il Corpo di polizia locale ha avuto il gradevole compito di distribuire materiale educativo e didattico raccolto grazie all’iniziativa della scuola materna di Funtana Buddia che lo ha messo a disposizione dei piccoli che frequentano l’istituto. Si tratta di cartelle didattiche che contengono storie e lavori da fare insieme ai genitori e materiale di cancelleria come pennarelli e matite. Inoltre le maestre hanno voluto aggiungere anche un regalino per i bimbi: una mascherina di tessuto adatta ai loro visi e adornata con figure e disegni divertenti. «Abbiamo aderito con piacere alla bellissima iniziativa della scuola materna di Funtana Buddia», commenta l’assessora Maria Boi. «Come in altre occasioni, la polizia locale si conferma al fianco dei cittadini in questo momento delicato, senza dimenticare i nostri bambini». Con l’avvio della Fase 2 dell’emergenza, il lavoro svolto dagli agenti riguarda soprattutto l’assistenza agli utenti di uffici pubblici e il controllo sul rispetto delle misure igienico-sanitarie: distanze interpersonali e utilizzo di mascherine e guanti dove prescritti. Controlli che, come tiene a sottolineare l’assessora Boi, «non devono essere percepiti come sanzionatori per chi dovesse trasgredire, ma come segnale di attenzione da parte dell’Amministrazione, che deve tutelare la salute e il benessere dei propri cittadini Le norme – conclude – sono a tutela di tutti e chi trasgredisce fa del male a se stesso e all’intera comunità».