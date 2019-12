Nuoro, improvvisa grandinata sulla 389var: diversi incidenti a Corre Boi

Un’improvvisa grandinata ha reso le condizioni del traffico molto critiche sulla 389 var, provocando diversi incidenti stradali all’altezza della galleria di Corre Boi. Sul posto stanno operando i Carabinieri della compagnia di Nuoro. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze.

All’uscita della galleria in direzione Nuoro, si è formata una patina di ghiaccio che ha causato numerosi sbandamenti agli ignari automobilisti. I militari, dopo aver richiesto l’intervento della Anas per ripristinare le condizioni di praticabilità della sede stradale, hanno dovuto procedere a regolare il traffico all’interno della galleria in quanto sul manto stradale permaneva il ghiaccio che comprometteva le condizioni della viabilità. Sul luogo sono intervenute anche diverse ambulanze del 118 per soccorrere i feriti lievi.