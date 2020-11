Brutto incidente stradale questo pomeriggio sulla 131 Dcn, direzione Nuoro, al km 36.950. Per cause in corso di accertamento, una Toyota Yaris, condotta da una ragazza anni 23, è uscita fuori strada ribaltandosi. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco la donna era già fuoriuscita dall’abitacolo autonomamente, ma avrebbe riportato delle contusioni.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro, i Carabinieri di Oniferi e un’ambulanza medicalizzata del 118.